Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,8 prosent og står i 9.298,45 poeng mens Dow Jones står i 28.110,96 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent.

Tøff start på uken

De amerikanske børsene falt tungt i går som en følge av global virusfrykt.

«Skulle smitten øke i omfang vil flere land måttet igangsette drastiske tiltak («stoppe landet opp») slik Kina har måttet gjøre de seneste ukene. Dette kan/vil evt. hemme global vekst ytterligere», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Nordea Markets tror markedet trolig vil konsolidere seg rundt dagens nivåer, i påvente av mer informasjon om coronaviruset.

«Får vi flere smittetilfeller i Europa og USA er det bare å spenne på seg sikkerhetsbeltene», skriver Nordea i tirsdagens rapport.

Boligprisene

Boligprisene i USA steg 0,6 prosent i desember sammenlignet med november, opplyser Federal Housing Finance Agency (FHFA). På forhånd var det ventet at prisene skulle stige med 0,4 prosent, ifølge Direkt Makro.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 2,85 prosent i desember på årsbasis, går det frem av S&P Case-Shiller-indeksen. Det er akkurat som ventet.