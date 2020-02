Norwegian-styrt på Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp over en prosent, før den snudde og var ned rundt en prosent ved lunsjtider. Utover ettermiddag hentet hovedindeksen seg inn igjen og kom i grønt, men til slutt endte Oslo Børs ned 0,38 prosent til 894,98 kroner.

Det ble omsatt aksjer for hele 6,8 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid sto et fat brentolje i 56,07 dollar pr. fat, ned 0,39 prosent for dagen. Ved børsens stengetid mandag sto et fat brentolje til sammenligning i 56,50 dollar. WTI-oljen gikk ned 0,50 prosent til 51,32 dollar.

Equinor klatret 0,43 prosent til 150,85 kroner. Oljegiganten varslet tirsdag at de ikke vil gå videre med de omstridte planene om leteboring i Sør-Australia.

Aker BP gikk opp 0,09 prosent til 231,90 kroner.

Norwegian-nedtur

Coronaviruset har rammet flere flyaksjer de siste dagene, og Norwegian er intet unntak. Aksjen falt tirsdag 13,91 prosent til 26,50 kroner. Det er det laveste aksjen har vært i siden juni 2009, som er elleve år siden.

Mandag og tirsdag sett under ett har gitt Norwegian-aksjen et fall på drøyt 25 prosent.

Av andre taper var Bouvet som falt 5,68 prosent til 415 kroner. Selskapet økte med 1,1 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal, kom det frem av kvartalsrapporten.

Bakkafrost la også frem regnskap for fjerde kvartal tirsdag. Sjømatselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 415 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2019, mens analytikerne hadde ventet 506 millioner danske kroner. Aksjen sank 3,85 prosent til 662,50 kroner.

Vow på vinnerlisten

Vow endte høyt på vinnerlisten. Gjennom sitt datterselskap ETIA har energiselskapet fått en kontrakt på å skulle levere pyrolyse-testing for prosessering av plastikk og polymert stoff til drivstoff. Aksjen steg 7,80 prosent til 30,40 kroner.

Lerøy Seafood foreslo et utbytte på 2,30 kroner pr. aksje for 2019, sammenlignet med analytikernes konsensus på 2,08 kroner. Aksjen styrket seg 7,88 prosent til 63,56 kroner under høy omsetning.

Av de mest omsatte aksjene endte Telenor opp 0,98 prosent til 159,45 kroner, mens Yara steg 1,79 prosent til 380,20 kroner.