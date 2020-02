De amerikanske statsrentene faller til rekordlave nivåer tirsdag.

Frykt for spredningen av coronaviruset og konsekvensene det vil ha for verdensøkonomien fører til at investorene rømmer til trygge havner som amerikanske statsobligasjoner.

I skrivende stund er 10-åringen ned 5,3 basispunkter til rekordlave 1,32 prosent, mens 2-åringen er ned syv basispunkter til 1,18 prosent.

30-åringen er ned 3,5 basispunkter til 1,80 prosent.