dette vil påvirke oslo børs

Bekymringene for coronaviruset fortsetter å tynge investorsentimentet verden over, og europeiske børser ventes derfor å fortsette den negative trenden onsdag.

FTSE 100 ser ifølge IG ut til åpne ned 37 poeng til 6.981, tyske DAX ned 71 poeng til 12.725, mens franske CAC 40 ventes å falle 16 poeng til 5.659 fra start.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 1,4 prosent, eller innenfor intervallet [-1,7, -1,1] prosent.

I Asia pekte pilene stort sett også nedover, for eksempel i Sør-Korea der antall smittede av coronaviruset passerte 1.000.

Oljen rammes hardt?

Sydney-børsen dundret ned 2,3 prosent etter at WTI-oljen falt til under 50 dollar fatet på forventninger om at coronaeffekten på oljeetterspørselen vil ramme oljeprisene hardt.

Brent-oljen faller 0,2 prosent til 54,83 dollar fatet, som er ned fra rundt 56,10 dollar ved stengetid i Oslo i går.

Coronabekymringene sørget også for nye, kraftige fall på Wall Street tirsdag, med Dow Jones ned 6,5 prosent på to dager.

– Mange som har blitt vekket av volatiliteten i aksjemarkedet vil begynne å få litt panikk, sa Tom Plumb i Plumb Funds til Reuters.

Norwegian-styrt

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets synes ennå det er for tidlig å slå fast hvor store de negative effektene blir.

«Det avhenger blant annet kritisk av hvor stort omfanget av Covid-19 ender opp med å bli, både geografisk og tidsmessig. Jo raskere utbruddet er over, og jo mindre omfang det får, desto mindre blir effektene», skriver hun i dagens morgenrapport.

Oslo Børs endte i går ned 0,4 prosent til 894,98. Coronabekymringer bidro blant annet til å senke Norwegian nye 13,9 prosent, og emisjonsfrykten har igjen begynt å spre seg.

Bakkafrost tynget etter skuffende kvartalstall, mens Lerøy Seafood trakk opp 8,0 prosent på sine tall.

Oslo-kommentaren her.