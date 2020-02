Input Interior kjøper Rom for Flere

Innredningsselskapet Input interior fortsetter og vokse, og kjøper nå Rom for Flere. Konsernsjefen i Input interior, Marcus Westdahl, sier i en pressemelding at oppkjøpet vil hjelpe konsernet å tilgang til ytterligere logistikk- og leveransevirksomhet, som trengs for å videre vekst.

– Rom for Flere er en veletablert aktør med mye erfaring fra komplekse prosjekter. De kommer til å bidra med verdifull kunnskap og med stor kompetanse, og jeg ser stort potensial i å utvikles sammen som et selskap, sier Westdahl.

Input interior hadde i fjor 60 ansatte og en omsetning på rundt 2,8 milliarder kroner i konsernet. Rom for flere, som ble grunnlagt i 1998, hadde en omsetning på ca. 400 millioner kroner og har 50 ansatte.