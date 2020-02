Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,9 prosent og står i 9.047,93 poeng mens Dow Jones står i 27.241,03 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent.

Uken startet med et kraftig børsfall både mandag og tirsdag.

«Utviklingen viser først og fremst at aksjemarkedet sliter med å finne bunnen etter nyhetene rundt virusspredningen utenfor Kina. Eventuelle sammenligninger med tidligere utbrudd har lite for seg, all den tid de globale verdikjedene er mer sammenvevde i dag», skriver Handelsbanken i onsdagens rapport.

Ifølge Marius Gonsholt Hov prises det inn mer aggressive rentekutt fra Federal Open Market Committee. Markedet venter drøyt to rentekutt i år, og priser nå sannsynlighetsovervekt for et kutt allerede ved starten av andre kvartal.