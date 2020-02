Wilhelmsen om coronafrykten: – Et veldig stort negativt sjokk for verdensøkonomien

– Ja, hele nedgangen tilfaller coronafrykten, kommenterer sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til Finansavisen.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 3,6 prosent torsdag ettermiddag til 854,50.

– Det er hevet under enhver tvil at frykten for spredning, og tiltakene som blir gjort mot spredning, vil innebære et veldig stort negativt sjokk for verdensøkonomien. Det vil selskapene på Oslo Børs merke, og flere merker det allerede, fortsetter Wilhelmsen.

Han mener det er umulig å spå hvor stort sjokket blir, da det avhenger av hvor lenge spredningen vil vare og i hvor stor utstrekning geografisk, samt hvorvidt myndigheter rundt om i verden kommer til å stoppe økonomisk aktivitet for å hindre spredningen.

– Markedssituasjonen preges av enormt stor usikkerhet om hvordan spredningen utvikler seg og hvor store de globale økonomiske konsekvensene blir. Det er frykt, sier sjeføkonomen.

Samtidig var aksjemarkedet moden for en korreksjon, mener Wilhelmsen.

– Det lå ganske optimistiske forventninger til global vekst i prisene fram til midten av forrige uke, kommenterer sjeføkonomen.

– Noen trygge havner?

– Statsobligasjoner i USA er veldig populære. Norske statsobligasjoner er også en trygg havn, om du får tak i de, avslutter Wilhelmsen.