Stygt fall på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,7 prosent og står i 8.736,94 poeng mens Dow Jones står i 26.427,87 poeng etter en nedgang på 2,0 prosent.

Corona

De siste dagene har vært preget av frykt på verdens børser, noe spredningen av coronaviruset får mye av skylden for.

– Mye av dette er medieskapt. Ingen vet hvor farlig dette kan bli, sier Jan Petter Sissener til Finansavisen.

«Coronavirusets spredning verden over har senket de globale vekstimpulsene betydelig den senere tid, i alle fall om man skal legge sin lit til bevegelsene i de lange rentene. Skulle denne situasjonen vare ved vil sentralbankene måtte øke stimulansene til markedet gjennom rentekutt og annen likviditetstilførsel», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.

BNP

Reviderte tall for den økonomiske utviklingen i USA i fjerde kvartal 2019 viser at amerikansk BNP økte med 2,1 prosent på årsbasis.

Ifølge MarketWatch var det også på forhånd ventet en endelig BNP-vekst på 2,1 prosent.