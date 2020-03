Nordea Markets-analytiker: Verste aksjedag siden 2011

«Frykten for konsekvensene av corona dominerer og S&P 500 var ned 4,4 prosent, den verste dagen siden 2011. Det samlede fallet er dermed på 12 prosent», heter det fra analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, i morgenrapporten fredag.

Risikoaversjonen har fortsatt over natten med Kraftige fall i Asia, og futures på amerikanske børser er også ned fredag morgen.

S&P 500-futures er i skrivende stund ned 0,79 prosent, det samme er Dow Jones, mens Nasdaq-futures er ned 0,82 prosent.

Oslo Børs raser

Torsdag endte Oslo Børs opp med største børsfall på nesten fem år. Fredag morgen dundrer den videre nedover.

Etter to minutters handel stod hovedindeksen i 816,31, ned 3,17 prosent, og det var omsatt aksjer for 333 millioner kroner.

Flukt til trygge havner

Utover reaksjonene i aksjemarkedet torsdag så vi en fortsettelse av flukt til trygge havner, med amerikansk 10år statsrente på 1,24 prosent, det laveste nivået noensinne, ifølge Bernhardsen.

«Markedet priser nå tre rentekutt fra Fed i år, det første på rentemøtet i slutten av april. Det kraftige fallet i globale renter slår også inn i det norske rentemarkedet. 10år swap ligger på 1,56 prosent, et kraftig fall sammenlignet med nivåene rundt to prosent ved nyttår», skriver han.

I går kollapset også korte renter i Norge etter at mange aktører som lå posisjonert for renter opp ble tvunget til å reverserer posisjonen sin. De lengre FRA-kontraktene var ned 10-15 basispunkter, og med det prises det inn ett rentekutt fra Norges Bank i år, og en høy sannsynlighet for kutt nummer to neste år, tror analytikeren i Nordea Markets.

Ny bunn for kronen

Kronen slipper heller ikke unna i dagens klima. Risikoaversjon og oljeprisfall trakk kronen til svakeste nivå mot euro noensinne. I morgentimene var EURNOK notert til 10,39, mens noteringen i skrivende stund er på 10,41.

«Det er stor usikkerhet om hvor lenge denne markedssituasjonen vil vare, men det er lite som tyder på at det vil passere med det aller første. Minste motstands vei vil dermed fortsatt være ned i markedet», heter det fra Bernhardsen.

Åtte land meldte om de første smittetilfellene torsdag, så viruset sprer seg fortsatt. 8500 mennesker holdes under oppsyn i California i frykt for smitte. Antallet nye smittetilfeller utenfor Kina har falt , mens de skyter i været utenfor Kina. Trolig må også sistnevnte komme under kontroll før markedet roer seg, ifølge analytikeren.

Et positivt tilskudd

I takt med færre nye smittetilfeller i Kina meldte Starbucks i går, som et positivt tilskudd, at de åpner 85 prosent av sine 4292 lokasjoner i Kina.

«Dette kan være en indikasjon at dette etter hvert kan komme under kontroll. Spørsmålet er vare hvor lang tid det tar og hvor langt ned markedene skal ned i mellomtiden», skriver Bernhardsen.

Langvarig tilbakeslag

Verdens helseorganisasjon uttrykte torsdag at virusutbruddet har potensial til å utvikle seg til en pandemi.

Det er ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets ingen forunt å kunne spå de økonomiske konsekvensene av det som nå skjer.

«Men frykten er at dette gir et dypere og mer langvarig tilbakeslag», skriver han i en oppdatering fredag morgen.