- Situasjonen er fremdeles ganske alvorlig og dramatisk

I Økonominyhetene på FaTV fredag sa Trygve Hegnar at situajonen fremdeles er ganske alvorlig.

Han pekte også på at de som fulgte med på børsene i New York fredag fikk se at de falt over 4 prosent og at det er alvorlig for markedene.

Norwegian fikk en liten rekyl opp fredag. Den hadde falt 50 prosent på en uke, men fredag var den var over 20 kroner, før den sluttet på 18,94 kroner. Det var et lyspunkt for flyselskapet, men om det varer vet man jo ikke, sa Hegnar og manet til forsiktighet.

- Man skal være veldig varsom med den aksjen fortsatt. Det er masse negative ting og det kommer ingen positive nyheter om coronaviruset, ingenting.

