Krakk eller rekyl?

Det har ikke vært noen hyggelig uke å være aksjeeier. Siden forrige fredag har Oslo Børs stupt med over 11 prosent og selskaper som Borr Drilling og Norwegian står nå i knestående. Oljeprisen bikket under 50 dollar fatet for første gang siden sommeren 2017 og norske kroner er på sitt laveste nivå mot dollar noen gang.

Bildet er ikke noe særlig bedre i utlandet. Den amerikanske hovedindeksen, som frem til nå har vært robust mot både handelskrig og Brexit, måtte til slutt kapitulere. Siden forrige fredag er S&P500 ned med over 12 prosent. Hovedindeksene i Tyskland, Japan og Italia er alle ned med over 10 prosent. Til og med den ellers så trygge havnen gull er ned 3 prosent den siste uken. Det er ingen steder å gjemme seg, alt går ned, bortsett fra frykten i markedet.

Volatilitetsindeksen VIX er en indikator som måler svingningene i markedet og er populært kjent som «fryktindeksen». Gjennom flere handelsplattformer kan denne indeksen handles både long og short på samme måte som andre indekser. Fredag målte denne indeksen skyhøye 45 poeng, det høyeste nivået siden 2011. Da hadde den steget med 60,12 prosent siden torsdag morgen. Sammenligner vi med fredag for en uke siden har den steget med 160 prosent.

Det er liten tvil om at coronaviruset så langt har hatt stor negativ innvirkning på markedet. Spørsmålet nå er hvor lenge viruset setter dagsorden.

På den ene siden representerer dagens markedssituasjon en unik kjøpsmulighet. Det er liten tvil om at investorer som går short i VIX-indeksen på 45 en dag vil få rett. Det samme gjelder investorer som nå kjøper solide selskaper som Equinor, Google, Apple til solid rabatt sammenlignet med for en uke siden. Oljeprisen skal nok heller ikke befinne seg under 50 dollar per fat i all evighet. Første rekyl kan komme allerede i neste uke når OPEC møter Russland for å diskutere kutt i oljeproduksjonen.

På den andre siden har ingen eksperter fasit for omfanget av virussmitten. Er det virkelig sånn at Italia og italienere er spesielt disponert for å bli smittet av sykdommen? Eller er bare Italia flinkere enn andre land til å teste for coronasmitte. I så fall kan spredningen være større i Europa enn vi aner. Hvor stor tiltro kan vi egentlig ha til de kinesiske dødstallene? Hvilken innvirkning har sykdommen så langt hatt på selskapenes inntjening? Hvordan blir rapporteringssesongen for årets første kvartal?

Det er ingen tvil om at markedets skjebne hviler på spørsmål vi ennå ikke har svar på. Enn så lenge må vi prøve å analysere hva vi tror vil skje. Med stor sannsynlighet vil coronasituasjonen vedvare en stund til. Flere selskaper vil måtte redusere sitt aktivitetsnivå og politikere vil forsøke å få hjulene i gang ved å stimulere økonomien med både finans- og pengepolitikk. Oljeproduksjonen vil gå ned. Om situasjonen vedvarer over tid kan dagens korreksjon i aksjemarkedet utvikle seg til å bli et krakk og kanskje til og med en ny finanskrise. Om situasjonen blåser over vil hele ukens børsfall fremstå som en overreaksjon og vi kan vente oss en solid rekyl. Kanskje er det ikke en gang coronaviruset i seg selv som utløser det store fallet, kanskje er det bare et makroøkonomisk sjokk som korrigerer et marked som har vært oppblåst for lenge.

En ting er sikkert. Det blir store bevegelser. Og det kan dyktige tradere alltid kapitalisere på.