Ser betydelig høyere oljepris

– Ja, oljeprisen har fått en smell. Den er ned om lag 10 prosent, svarer Loews-sjef, Jim Tisch, når Bloomberg peker på ringvirkningene av coronaviruset.

– Men problemet for olje er at i år er at det er betydelig mer tilbud enn etterspørsel. Ser man fremover er det ikke utsikter til stor tilbudvekst.

Han mener kraftig fall i produksjonsinvesteringene, vil prege tilbudet av olje.

– Se for eksempel på Exxon og Chrevron: ifjor var det ingen av dem som erstattet all deres produksjon. Det er første gang på lenge. Det er dramatisk underinvestering i produksjonskapasitet i oljeverden, sier Loews.

Hvordan vil det påvirke oljeprisen fra 2021?

