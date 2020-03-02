Dette skjer i dag – mandag

Resultat pr. 4. kv.:
Salmones Camanchaca: Kl. 09:00 Hotel Continental, webcast
Shelf Drilling: Kl. 15:00 tlf.konf.
Makro:
Norge: PMI februar, kl. 08:00
Japan: PMI industri februar, kl. 01:30
Kina: Caixin PMI industri februar, kl. 02:45
India: PMI industri februar, kl. 06.00
Spania: PMI industri februar, kl. 09:15
Italia: PMI industri februar, kl. 09:45
Tyskland: PMI industri februar, kl. 09:55
ØMU: PMI industri februar, kl. 10:00
UK: PMI industri februar, kl. 10:30
USA: Markit PMI industri februar, kl. 15:45
USA: Byggeinvesteringer januar, kl. 16:00
USA: ISM industri februar, kl. 16:00
Annet:
Norwegian Energy Company: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet BAHR kl. 12:00
Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)