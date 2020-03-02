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Dette skjer i dag – mandag

Her er finanskalenderen for mandag 2. mars.

PRESENTERER: Salmones Camanchaca avholder mandag sin fjerdekvartalspresentasjon. Foto: Gorm Kallestad
Børs
Siri Knutsen Vosgraff
Publ. 06:24 - 2.03.20 | Oppd. 07:05

Resultat pr. 4. kv.:

Salmones Camanchaca: Kl. 09:00 Hotel Continental, webcast

Shelf Drilling: Kl. 15:00 tlf.konf.

Makro:

Norge: PMI februar, kl. 08:00

Japan: PMI industri februar, kl. 01:30

Kina: Caixin PMI industri februar, kl. 02:45

India: PMI industri februar, kl. 06.00

Spania: PMI industri februar, kl. 09:15

Italia: PMI industri februar, kl. 09:45

Tyskland: PMI industri februar, kl. 09:55

ØMU: PMI industri februar, kl. 10:00

UK: PMI industri februar, kl. 10:30

USA: Markit PMI industri februar, kl. 15:45

USA: Byggeinvesteringer januar, kl. 16:00

USA: ISM industri februar, kl. 16:00

Annet:

Norwegian Energy Company: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet BAHR kl. 12:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)

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