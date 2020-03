Equinor med oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen

Equinor Energy, operatør for utvinningstillatelse 025, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 15/3-12 S og 15/3-12 A i midtre del av Nordsjøen. Det er indikasjoner på olje i en tre meter tynn sandstein i Sleipnerformasjonen i midtre jura, ifølge en melding fra Oljedirektoratet.

Brønnene ble boret om lag 11 kilometer sørøst for Gudrun, 4 kilometer sørøst for olje- og gassfunnet 15/3-4 (Sigrun) og 220 kilometer vest for Stavanger.

Brønnene er boret for egen risiko av Equinor Energy og Neptune Energy Norge.

Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønnen 15/3-12 S var å påvise petroleum i henholdsvis midtre og øvre jura reservoarbergarter (Hugin- og Draupneformasjonene).

Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er på mellom 1,0 og 2,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet vil bli vurdert bygd ut mot Gudrunfeltet, heter det.

Neptune Energy og letedirektør i Norge, Steinar Meland, er svært fornøyde med å være en del av Sigrun Øst-funnet sammen med operatør Equinor.

– Dette er vårt andre funn sammen på norsk sokkel i løpet av kort tid, etterfulgt av Echino Sør-kunngjøringen i november i fjor. Sigrun Øst-funnet gir verdifulle tilleggsressurser til Sigrun-utviklingen, som ligger i et av våre kjerneområder på norsk sokkel. Dette funnet, sammen med en økt leteportefølje, demonstrerer hvor viktig leting er for selskapets vekststrategi i Norge, kommenterer Meland til Finansavisen.

Innen kort tid vil Neptune ha to borerigger på kontrakt som operatør av i alt seks letebrønner som skal bores i løpet av de neste to årene.