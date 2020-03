Nordea-analytiker: Vil kaste bensin på bålet og forsterke frykten som allerede preger markedene

«Vi legger bak oss en uke utenom det vanlige, hvor frykten for konsekvensene av coronaviruset virkelig tok overhånd», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten mandag.

Aksjekursene over hele verden fikk kraftig juling og avsluttet uken ned mellom 10-15 prosent.

«Investorenes flykt mot trygge havner presset amerikanske statsrenter ned til rekordlave nivåer», lyder det fra Bernhardsen.

Amerikanske tiårs-statsrente falt i løpet av uken med 30 basispunkter til 1,09 prosent, mens 30års-renten falt med 22 basispunkter til 1,65 prosent.

Oslo Børs åpner opp

I dag er det noe bedre sentiment i markedet, og de fleste asiatiske børser er opp. Oppgangen er betydelig på blant annet Shanghai-børsen med 3 prosent, og kommer ifølge analytikeren i kjølvannet av signaler om tiltak fra verdens sentralbanker.

«Bank of Japan har over helgen tilbudt å låne ut 500 milliarder yen til finansielle foretak, som et ledd i å sørge for tilstrekkelig god likviditet i det finansielle systemet. Samtidig kom sentralbanksjefen i Fed med ganske tydelige signaler om rentekutt på fredag. Ifølge Powell er amerikansk økonomi fortsatt i en god posisjon, men coronaviruset er en stadig større risiko for den økonomiske aktiviteten», skriver Bernhardsen.

Han viser til at Fed følger med på utviklingen og vil bruke deres pengepolitiske redskaper for å støtte økonomien. Det betyr ifølge Nordea-analytikeren at Fed mest sannsynlig vil kutte renten på møtet den 18. mars.

«Markedet priser inn 38 basispunkter rentekutt på møtet. Det innebærer at det ligger inne store forventninger om rentekutt på 50 basispunkter», skriver han.

Hovedindeksen på Oslo Børs åpner mandag opp 3,5 prosent til 859,07.



Preger oljeprisen

Sentimentet i markedet preger oljeprisen. Den var i natt nede under 50 dollar fatet, men kom litt opp igjen gjennom natten.

Det virker ifølge Bernhardsen sannsynlig at OPEC+ kommer på banen med nye produksjonskutt på sitt møte senere denne uken, etter at Russland også har sagt de er klare til å samarbeide om å supportere oljeprisen.

«Effektene av coronaviruset på kinesisk økonomi er tydelig. I natt fikk vi Caixin PMI-tallene fra Kina for industrien. Disse samsvarer med de offisielle tallene som kom i helgen, som stupte til det laveste nivå noensinne. Det var ventet at tallene kom til å bli dårlige siden Kina så å si har stått stille i over tre uker, men tallene var klart mye verre enn ventet. Veksten i Kina kommer til å bli skuffende lav i første kvartal og vil dermed dempe global vekst», lyder det fra analytikeren.

Det markedet frykter nå, er ifølge Bernhardsen at vi kan få like dårlige målinger fra andre land fremover, dersom de må iverksette like strenge tiltak som Kina for å forhindre smitte.

En rekke nøkkeltall

Vi får en rekke viktige nøkkeltall fra USA denne uken. I dag får vi amerikanske ISM for industrien, og her er konsensus for marginal nedgang til 50,5.

Onsdag får vi ISM for tjenestesektoren, og uken avsluttes fredag med «månedenes viktigste nøkkeltall», nonfarm payrolls.

«Sterke tall vil trolig ikke utløse noe betydelig positiv markedsreaksjon, siden markedet trolig vil oppfatte slike tall som «gamle, pre-coronanyheter». Svake tall vil kaste bensin på bålet og forsterke frykten som allerede preger markedene», skriver Bernhardsen.

Her hjemme prises det også inn rentekutt, ett i år og ett neste år. I motsetning til Fed, er Norges Bank ifølge analytikeren mindre påvirket av utviklingen i finansmarkedene.

«Det viktigste for vår sentralbank er framtidsutsiktene og utviklingen i realøkonomien. Vi tror at Norges Bank vil holde renten uendret i mars og signalisere at renten mest sannsynlig blir liggende i ro framover, avslutter Bernhardsen.