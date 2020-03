DNB Markets gjør endringer - anbefaler ni aksjer

Meglerhuset tar ut Salmar, mens Lerøy Seafood er inne. Lerøy Seafood er også med i månedsporteføjen til Pareto Securities som også er kommet.

For øvrig gjør ikke DNB Markets noen flere endringer i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer. Det gir følgende portefølje for uke ti:

Aker BP

Europris

Entra

Kongsberg Gruppen

Lerøy Seafood

Sats

Sbanken

Telenor

Yara

Sparebank 1 Markets tar ut Kongsberg Automotive og satser heller på Bouvet. Det gir denne porteføljen:

Austevoll Seafood

Bonheur

Crayon

Europris

Komplett Bank

Bouvet

Pareto Bank

Salmar

Telenor

Yara

Arctic Fund Management gjør flere grep, og tar ut Telenor, Gjensidige, Grieg Seafood og Bakkafrost, ifølge DN. Salmar, Crayon og traderfavorittene NEL og Rec Silicon kommer inn. Porteføljen blir da seende slik ut: