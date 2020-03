Nouriel Roubini: – Aksjer vil falle 30 til 40 prosent

– Jeg venter at globale aksjer vil falle med 30 til 40 prosent dette året. Mitt råd er å putte pengene dine i kontanter og trygge statsobligasjoner.

Det sa Roubini i et intervju med tyske Der Spiegel nylig, gjengitt av Marketwatch.

Han advarte i 2006 mot at USAs boligboble snart ville sprekke og senke hele verdensøkonomien. Han fikk rett, og har i ettertid fått kallenavnet «Dr. Doom».

Sikre pengene mot krakk

Den siste tiden har han vært klar på at det er en ny nedtur i vente, blant annet grunnet at han spår stor fare for krig mellom USA og Iran, samt at coronaviruset vil påvirke finansmarkedene hardere enn først antatt.

Roubini ser også fare for en «cyber-verdenskrig» og at klimaendringene kan skape miljøkatastrofer.



– Du må sikre pengene dine mot et krakk. «Better safe than sorry», sier Roubini.

Frykter viruset



Sist uke falt aksjemarkedene kraftig som følge av coronaviruset. Mandag henter de asiatiske og europeiske børsene seg litt inn. Roubini er redd for hva som skjer om viruset bryter ut i større grad i USA.



– Vi kan ikke bygge en mur opp i skyen. Jeg bor i New York, og folk har går nesten ikke til restauranter, kino eller teater mer, selv om ikke han har blitt smittet av viruset her ennå. Om det kommer, er vi i store problemer, sier Roubini.

Spår stopp for Trump



Økonomen er også sikker på at Donald Trump vil tape presidentvalget i USA til høsten.



– Det er helt sikkert. Dette har alltid vært tilfelle i historien. Ford tapte mot Carter etter oljesjokket i 1973, Carter tapte mot Reagan etter oljekrisen i 1979 og Bush tapte for Clinton etter invasjonen i Kuwait. Det demokratiske partiet er dårlig, men Trump er død, sier Roubini.



Nylig ble det klart at Pete Buttigieg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp. Joe Bidden, Michael Bloomberg, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Bernie Sanders og Elizabeth Warren står igjen som demokratene som vil utfordre Trump.