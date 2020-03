AF Gruppen innstilt til kontrakt av Helse Sør-Øst

AF Gruppen er av Helse Sør-Øst innstilt som entreprenør for kjellerarbeider ved nytt sykehus i Drammen, går det frem av en melding.

Innstillingen omfatter utførelse av entreprise 2201 Betong- og pelearbeid for kjeller ved sykehuset. Arbeidene omfatter etablering av kjellerkonstruksjoner med tilhørende fundamentering.

Oppstart blir i mai 2020, med forventet ferdigstillelse høsten 2021.

Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 300 millioner kroner ekskl. mva.

– Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. Vi har tidligere utført rive- og saneringsentreprisen for nytt sykehus i Drammen, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Arild Moe, konserndirektør i AF Gruppen.