Bank of England sier i forbindelse med det globale virusutbruddet at de jobber med finansdepartementet og internasjonale partnere for å sikre at alle nødvendige tiltak er gjort for å beskytte finansiell og pengepolitisk stabilitet, melder Bloomberg News-

– Banken fortsetter å følge med på utviklingen og vurderer virkningene det vil ha på både økonomien globalt og i Storbritannia, sier en talsperson for den britiske sentralbanken.