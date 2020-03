Bloomberg håper på coronaeffekt

Milliardær og presidentkandidat Michael Bloomberg har laget en reklamefilm hvor han adresserer coronaviruset, og som ble vist 48 timer før "super-tirsdag". Reklamefilmen, som skal ha kostet mellom 1,5 og 3 millioner dollar, har tittelen "Leadership in Crisis" og er med Bloomberg som står i et rom som minner veldig om Det ovale kontor, skriver den engelske avisen The Independent.

En mester i katastrofer

Annonsen er et stikk mot president Donald Trump som har fått mye kritikk for sin håndtering av virusutbruddet. I videoen presenterer Bloomberg seg selv som en mester i å takle katastrofer mens han var ordfører i New York.

– Jeg måtte takle orkaner, strømbrudd, terrorforsøk, vestnilfeber og svineinfluensa. Min metode som leder var å ha en plan før problemet dukket opp, sier Bloomberg i reklamefilmen.

Bloomberg har ikke vært med på noen av primærvalgene som har vært for demokratene foreløpig. Men satser stort på "super-tirsdag", hvor 14 stater har primærvalg, og han har brukt flere hundre millioner av dollar på politiske reklamer.

Pete Buttigieg trakk seg som presidentkandidat for demokratenes natt til mandag, etter å ha ikke fått inn nok penger og hatt en nedadgående kurve i primærvalgene.