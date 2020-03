Nordnet-kundene kjøpte Norwegian og oljeaksjer

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 20,1 milliarder kroner i februar og netto ble det solgt for 444 millioner kroner.

Spredningen av coronaviruset til Europa utløste en enorm omsetning av aksjer og verdipapirer hos Nordnet. En februar-opptelling viser at nettmeglerens aksjekunder omsatte aksjer for 20,1 milliarder kroner. Netto ble aksjer solgt for 444 millioner kroner.

– Blir nesten svimmel

– Dette er så store tall at jeg nesten blir svimmel, forteller investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.

Coronafrykten senket børsene verden over kraftig i forrige uke, som ble den verste børsuken siden finanskrisen. Oslo Børs endte ned 10 prosent i februar.

– Skulle viruset utvikle seg til en global pandemi, vil dette ha dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien og samtidig langsiktige innvirkninger på økonomien, da produksjonen av varer og tjenester har stoppet opp i store deler av verden, sier Johannesen videre.

– Den siste tids korreksjon i aksjemarkedet forteller også omverdenen at markedet priser inn risikoen for en global resesjon, fortsetter han.

Kjøpsmulighet i olje?

Nordnet-kundene har i februar brukt korreksjonen til å kjøpe seg opp i sykliske selskaper som har falt mye på kort tid. Kraftig fallende oljepriser har for eksempel smittet over på Aker BP og Equinor.

– Samtidig har prisingen kommet så langt ned at disse selskapene nå gir en utbytteavkastning på 6-7 prosent. Det anser nok veldig mange investorer som svært attraktivt, gitt et rekordlavt rentenivå, sier investeringsøkonomen.

Johannesen drar frem Equinor, med sin bunnsolide kredittrating og balanse som «en hyggelig investering på litt lengre sikt».

Norwegian-emisjon?

Derimot er han overrasket over at Norwegian ble den mest nettokjøpte aksjen i februar.

– I løpet av februar har Norwegian vært ned over 50 prosent. Grunnen er frykten for at coronaviruset skal føre til færre reisende. Hvis dette blir tilfellet, vil fly- og reiselivsselskaper slite med inntjeningen fremover. I Norwegians tilfelle vil dette være katastrofalt, da selskapet har store låneforfall i tiden fremover. Gitt den voldsomme kursreaksjonen, tror jeg markedet langt på vei har priset inn en ny emisjon i selskapet, forklarer Johannesen.

– Soleklar salgskandidat

På salgssiden blinker igjen Nel seg ut som en soleklar kandidat, tett fulgt av Yara.

– På et tidspunkt i februar hadde Nel en markedsverdi på nesten 20 milliarder kroner. Det var ti ganger større enn XXL og like mye som Selvaag Bolig, Norwegian, Europris og ABG Sundal Collier tilsammen. Det er enorme tall for et selskap som foreløpig ikke har vist evne til å tjene penger. Siste uken i februar falt derimot selskapet nesten 30 prosent, noe som sannsynligvis har skremt en del investorer, sier Nordnet-økonomen.

Flere sikrer seg

Han peker også på en økende aktivitet i såkalte «sikringsprodukter».

– Vi ser at i løpet av februar måned at såkalte «hedging»-produkter har blitt flittig handlet blant våre kunder. Dette viser at stadig flere kunder er opptatt av å kunne «sikre» seg i perioder med markedsuro. Tilgjengeligheten av disse produktene har blitt så god at vi ser en stadig økende trend på at privatpersoner også handler disse, forteller Johannesen.

Mest kjøpte aksjer (netto)

1) Norwegian: 126.678.755 kroner

2) Aker BP: 98.375.846 kroner

3) Equinor: 61.940.665 kroner

4) Axactor: 57.443.899 kroner

5) DNO: 47.290.405 kroner

6) Norsk Hydro: 33.455.164 kroner

7) Hunter Group: 32.596.872 kroner

8) Aker Solutions: 24.542.303 kroner

9) Kitron: 14.795.183 kroner

10) Gaming Innovation Group: 12.914.726 kroner

Mest solgte aksjer (netto)

1) Nel: -213.159.464 kroner

2) Yara: -177.242.304 kroner

3) Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian): -64.879.633 kroner

4) Scatec Solar: -56.669.403 kroner

5) Funcom: -34.004.994 kroner

6) Photocure: -27.297.401 kroner

7) Tomra Systems: -26.496.356 kroner

8) Lerøy Seafood: -25.617.840 kroner

9) Mowi: -24.211.172 kroner

10) Selvaag Bolig: -22.560.749 kroner