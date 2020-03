Prisoppgang for OBOS-boliger

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 1,9 prosent i februar, går det frem av en melding.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS ser foreløpig ingen grunn til å frykte en korona-effekt i boligmarkedet.

Normal utvikling

Etter store prissvingninger i desember og januar, har markedet lagt seg på en mer normal utvikling i hovedstadsområdet. I perioden 2004-2019 steg Oslo-prisene i snitt med 1,4 prosent i februar. I februar i fjor var prisoppgangen 1,8 prosent.

Prisoppgangen i februar i år betyr at kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 66.472 kroner.

På landsbasis gikk prisene opp med 2,4 prosent fra januar til februar. Kvadratmeterprisen var på 57.994 kroner i februar. Dette er 5,8 prosent høyere enn i februar i 2019.

En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 5,9 prosent mer enn i februar i fjor.

– Prisveksten i Oslo i februar tyder på et bra balansert marked og at prisene er tilbake på et mer riktig nivå etter det sterke prisfallet i desember i fjor som skyldtes spesielle forhold, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Ingen coronaeffekt

Hun understreker at boligmarkedet er preget av høy aktivitet og ser ingen grunn til å frykte en coronaeffekt.

– Boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og 2019. Vi har tro på at dette vil fortsette også i år. Vi anslår fremdeles at prisveksten i år blir på rundt fem prosent i Oslo og 3,5 prosent på landsbasis.

Hun mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente er faktorer som trekker prisene oppover. Og foreløpig er det ingen indikasjoner på at frykten for koronaviruset vil treffe boligmarkedet på samme måte som børsene.

– Vi tror ikke coronaviruset vil slå særlig negativt ut for boligmarkedet. Men spørsmålet er hvor langvarig dette blir. Dersom veksten i norsk økonomi avtar, så vil renten bli satt ned. Det vil isolert sett kunne trekke opp boligetterspørselen. Alle tiltakene som innføres for å begrense smittespredningen, reduserer den økonomiske aktiviteten, sier Monsvold.

Hun peker på at forbrukerne kan bli mer engstelige med den konsekvens at de i større grad holder seg hjemme og etterspør færre varer og tjenester, men antar at dette ikke vil ramme boligetterspørselen i stor grad.

I tråd med rapporter

Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere, sier prisoppgangen i februar er i tråd med rapportene fra meglerne:

– Det har vært mye bedre besøk på visningene nå enn i fjor høst og det meste selges unna. Men vi merker at markedet er prissensitivt. Å prise riktig er nøkkelen om dagen og det meldes om et sunt marked, sier han.

Han opplever at de som er på visning er positivt innstilt til markedet, og han opplyser om økning i oppdragsinngang sammenlignet med 2019.