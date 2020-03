Børsene i New York åpnet opp over 1,0 prosent mandag. Futures indikerte før åpning at det kunne stige med i underkant av én prosent.

Dow Jones steg i 1,1 prosent, mens S&P 500 var opp i overkant av 1,1 prosent. Nasdaq steg 1,4 prosent fra start.

17 av de 30 mest omsatte aksjene var opp.

Etter fem minutters handel var Dow Jones og S&P 500 opp 0,5 prosent, men Nasdaq var opp 0,6 prosent.

VIX-indeksen var da ned 4,5 prosent til 38,31.

Apple steg

Apple steg 3,3 prosent til 282,16 fra start, fulgt av Walmart med en oppgang på 3,0 prosent og Merck & Co med en oppgang på 2,5 prosent.

I den andre enden av listen falt Cisco 1,2 prosent og IBM falt 1,0 prosent, mens Goldman Sachs var ned 1,0 prosent.

Sikkert rentekutt

Rekordlave renter og utsikter til at Fed kan kutte renten med 100 basispunkter 18. mars, bidro til å lette litt på stemningen. CME FedWatch Tool indikerte allerede før helgen av det var over 90 prosent sannsynlighet for dette.

Mandag hadde sannsynligheten for et kutt til 1,00 – 1,25 prosent økt til 100 prosent. Samtidig var sannsynligheten for enda et kutt 29. april på 70,7 prosent.

Ferske nøkkeltall

PMI for industrien i USA i februar endte på 50,7 som var marginalt lavere enn foreløpig PMI som viste 50,8. Det var imidlertid ned fra 51,9 på starten av året.

ISM for industrien endte på 50,1 i februar, ned 0,8 fra 50,9 januar. Delindeksen for nye ordre falt med 2,2 prosentpoeng, til 49,8.

Sysselsettingsideksen steg med 0,3 prosentpoeng til 46,9.

Byggeinvesteringene steg med 1,8 prosent i januar. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 0,6 prosent. Investeringene i januar var opp 6,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2019.