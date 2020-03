Dette vil påvirke Oslo Børs

Europeiske børser peker mot en markant positiv åpning tirsdag, og Nordnet-analytiker Roger Berntsen venter det samme på Oslo Børs.

Han tror at Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 2,5 prosent, eller innenfor intervallet [2, 3] prosent.

Tidenes Dow-rally

Wall Street steg kraftig i går, på forventninger om flere rentekutt fra Federal Reserve, og ikke minst koordinerte finans -og pengepolitiske tiltak fra øvrige G7-land (Frankrike, Japan, Italia, Tyskland, Storbritannia og Canada).

Dow Jones steg nesten 1.294 poeng, eller 5,1 prosent, til 26.703,32. I prosent var oppgangen den største siden mars 2009, mens den i poeng var den største noensinne.

S&P 500 klatret 4,6 prosent til 3.090,23, mens Nasdaq spratt opp 4,5 prosent til 8.952,16.

USA-kommentaren her.

Sjeføkonom Peter Cardillo i Spartan Capital Securities tviler på at det verste nå er over.

– Jeg vil ikke legge for mye i dette. Selv om jeg tror vi nærmer oss en bunn, tror jeg markedet må ned ytterligere 2-3 prosent for å få en slags kapitulasjon, sier han til CNBC, og viser til at amerikanske statsobligasjoner fortsatt handles rundt rekordlave nivåer.

Roligere i Asia

Foruten Fed har altså flere andre sentralbanker – deriblant Bank of England og Bank of Japan – varslet stimulerende tiltak for å takle de økonomiske effektene av corona-utbruddet.

Reserve Bank of Australia har faktisk allerede senket sin styringsrente til et rekordlavt nivå.

Stemningen på Asia-børsene er langt mer avdempede enn i USA.

Tokyo-børsen trekker ned, mens large cap-indeksen CSI 300 stiger bare 0,3 prosent i Shanghai.

Asia-kommentaren her.

Oljeprisen opp

Oljeprisene trekker oppover, på de samme forventninger om sentralbank-stimulanser. I tillegg ventes dype kutt fra OPEC+ på møtet i Wien senere denne uken.

Brent-oljen stiger 1,3 prosent til 52,58 dollar fatet, som er rundt to dollar opp fra nivåene ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp 1,7 prosent til 47,54 dollar fatet.

Oslo Børs opp

Oslo Børs steg i går 0,4 prosent til 833,83, og 30 av de 50 mest omsatte aksjene endte i pluss.

Equinor steg 2,3 prosent til 144,55 kroner på dagens høyeste volum, mens Nel markerte seg ved å stige 5,5 prosent til 10,18 kroner.

Borr Drilling falt nye 11,0 prosent til 17,16 kroner og ny «all-time» low.

Oslo-kommentaren her.