Visa melder om at omsetningen for andre kvartal vil være fra 2,5 til 3,5 prosentpoeng lavere enn prognosene selskapet la fram i kvartalsrapporten 30. januar.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Grunnen til de reduserte inntektene skal være færre reisende til og fra Asia siden utbruddet av coronaviruset, ifølge selskapet.

Videre melder Visa om at situasjonen fremover er uoversiktlig og at det ikke er mulig å forutse veksttakten nøyaktig for nærmeste framtid.