DNB Markets: Risikoen Bernie Sanders utgjør for aksjer virker å være kraftig underpriset

De amerikanske børsene steg kraftig i går, og utsiktene til flere rentekutt fra sentralbankene i G7-landene for å takle coronakrisen har blitt trukket frem som den viktigste forklaringen.

En annen viktig forklaring kan være at Joe Biden er tilbake i kampen om å bli Demokratenes kandidat til høstens presidentvalg i USA.

Biden is back

Etter en elendig start på nominasjonskampen, vant Biden i helgen primærvalget i Sør-Carolina suverent.

Støtten av Pete Buttigieg og Amy Klobucharm, som har trukket seg fra nominasjonskampen, kommer også godt med for Biden når supertirsdag går av stabelen i dag.

Hele 14 delstater, samt øygruppen Amerikansk Samoa, skal stemme. 34 prosent av delegatene som skal nominere Demokratenes presidentkandidat på partikonferansen i juli skal fordeles.

Dagens vinner vil med andre ord ha en svært god sjanse til å sikre nominasjonen.

«En overbevisende seier til Biden i dag vil være gode nyheter for markedet», skriver Nordea-analytiker Dane Cekov i tirsdagens morgenrapport.

Sanders-revers

Kommer Bernie Sanders best ut denne tirsdagen, vil det trolig ikke bli like godt mottatt.

«Sanders er en selvutnevnt «sosialist», et begrep som ikke klinger bra i ørene på mange amerikanere, og ihvertfall ikke på Wall Street. Sanders forslag om økning i selskaps- og formuesskatten, for å finansiere en kraftig oppbygging av velferdsstaten, er blant de mindre populære forslagene på Wall Street», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Sanders vil også gjeninnføre den såkalte Glass-Steagall-loven som regulerer banksektoren.

«Dette reverserer mye av det den sittende presidenten har gjort de siste årene, og som nettopp har bidratt til den kraftige børsoppgangen i denne perioden», fortsetter Borgen Gjerde.

– Kraftig underpriset

Hun peker på ulike investorundersøkelser som viser at investorene mener det vil være svært negativt for aksjemarkedet dersom Sanders vinner, men samtidig at man ikke tror han har en sjanse til å slå Donald Trump.

«Dette står i kontrast til meningsmålingene, der åtte av åtte viser at Sanders faktisk ville ha slått Trump dersom det var presidentvalg i dag. «Risikoen» som Bernie Sanders utgjør for aksjemarkedet virker dermed å være kraftig underpriset av investorene, og dermed blir dagens valgrunder i USA svært spennende å følge med på», heter det videre i DNB-rapporten.

Meningsmålingene viste før helgen at den mer moderate Biden lå bak Sanders med hele 10 prosentpoeng. Sanders leder fortsatt, men ledelsen skal ha skrumpet noe inn over helgen.