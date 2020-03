Nestleder i styret i NTS, Nils Martin Williksen, har via sitt deleide investeringsselskap Nils Williksen AS – tidligere Williksen Invest AS – kjøpt 140.845 aksjer i NTS til kurs 71,00 kroner pr. aksje.

Nils Williksen eier etter dette kjøpet i underkant av 17,2 millioner aksjer, tilsvarende 23,61 prosent av aksjene i selskapet.