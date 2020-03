Rekyl i Europas flyaksjer

Etter mange omganger med juling på børsene, ble det rekyl opp for de europeiske flyselskapene. Lufthansa-kursen var opp rundt 10 prosent, mens Air France-KLM og IAG steg rundt 7 prosent.

Kursoppgangen i flyselskapene kom samtidig med en bred oppgang på børsene, inspirert av mandagens børsrally i USA. Frankfurt-børsen var opp over 2 prosent, mens Paris-børsen steg rundt 1,3 prosent.

Børsoppgangen var enda sterkere tidligere på dagen. Markedet ble noe skuffet over at det ikke foreløpig er kommet konkrete tiltak for å stimulere verdensøkonomien i forbindelse med G7-møtet. Uttalelsen som kom var at de «forpliktet seg til å bruke alle passende verktøy for å oppnå sterk, bærekraftig vekst og beskytte mot nedsiderisiko».

Arbeidsledigheten i eurosonen var i januar på 7,4 prosent og inflasjonen i februar var på 1,2 prosent år-over-år. Makrotallene var omtrent som ventet, ifølge Direkt Makro.