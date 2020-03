Nedgang på Wall Street fra start

Dow Jones stiger 0,47 prosent til 26.806,44 poeng etter en drøy halvtimes handel.

S&P 500-indeksen er opp 0,75 prosent til 3.116,00 poeng.

Nasdaq styrkes med 0,78 prosent til 9.016,32 poeng.

G7-møte skuffet investorene

Det har blitt bekreftet 91 tilfeller av coronaviruset totalt i USA. To av tilfellene har blitt registrert i New York. Det har ført til at SAR Academy og SAR High School stengte skolene tirsdag.

CNBC rapporterer at dagens G7-møte ble holdt på telefon grunnet viruset. USAs finansminister Steven Mnuchin og Fed-sjef Jerome Powell skal ha ledet møtet.

I en pressemelding opplyste G7-nasjonene at de følger viruset tett og vil sikre stabilitet og økonomisk vekst. Men det kom ikke frem noen klare tiltak, og børsene i Europa duppet litt etter meldingen. Det skuffer tydelig også investorene på Wall Street.

Mnuchin skal snakke utenfor Det hvite hus senere i dag.