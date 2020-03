Aksje hentet seg inn med rally på grønn Oslo Børs

Oslo Børs endte opp 3,04 prosent til 859,17 poeng. Det ble omsatt aksjer for drøyt 7,7 milliarder kroner.

Hovedindeksen gikk opp rundt 3 prosent i åpninghandelen, mens ved 13-tiden var hovedindeksen opp 3,50 prosent. Da G7-landene sendte ut pressemelding falt oppgangen til rundt 2,50 prosent.

G7 opplyste at de følger spredningen av coronaviruset og virusets effekt på økonomien nøye. Men lederne fra G7-nasjonene har ikke kommet med noen konkrete tiltak foreløpig. Ved 16-tiden kuttet Fed renten, og hovedindeksen gikk opp igjen.

Olje

Ved børsens stengetid sto et fat brentolje i 52,47 dollar pr. fat, en oppgang på 1,08 prosent for dagen. WTI-oljen steg 1,21 prosent til 47,49 dollar fatet.

Equinor steg 2,63 prosent til 148,35 kroner.

Aker BP hoppet opp 3,34 prosent til 232 kroner.

Norwegian

Danske Bank-analytiker Martin Stenshall har kjøpsanbefaling på Norwegian med et kursmål på 45 kroner. Han tror at coronaviruset vil medføre et tap på rundt 2,5 milliarder kroner for Norwegian dette året. Tidligere regnet analytikeren med et tap på 87 millioner kroner. Stenshall tror også en emisjon er sannsynlig for å unngå brudd på lånebetingelsene.

Norwegian endte onsdag opp 3,73 prosent til 19,90 kroner. Aksjekursen falt sist uke kraftig etter at coronaviruset spredte seg i større grad i Europa, særlig i Nord-Italia. Konkurrenten SAS har opplyst at de stanser alle flyvninger til Nord-Italia 4-16. mars.

Nedgradering

UBS kom med ny oppdatering på PGS, og senket anbefalingen til nøytral. Kursmålet ble jekket ned fra 25 kroner til 16 kroner. PGS-aksjen falt 3,87 prosent til 12,31 kroner.

Det ble også en ny dårlig dag for Borr Drilling. Aksjen falt nye 6,74 prosent til 16 kroner. Aksjen har falt nesten 80 prosent siden nyttår.

Vinnere

Aega endte blant dagens vinnere, opp 24,07 prosent til 1,34 kroner.

Atlantic Sapphire falt kraftig mandag etter at det ble kjent at rundt 230.000 laks døde ved et anlegg i Danmark grunnet en arbeidsulykke. Tirsdag hentet aksjen seg inn og steg 18,28 prosent til 110 kroner.

NEL endte opp 13,65 prosent til 11,57 kroner og var nest mest omsatt.