Meteva AS, et selskap styrt av Trond Mohn, har kjøpt drøyt 18.000 nye aksjer i BerGenBio. Snittkurs for aksjene var 16,48 kroner.

Mohn styrer etter dette rundt 19,8 millioner aksjer i BerGenBio. Det tilsvarer 27,05 prosent av aksjekapitalen.

Aksjen gikk tirsdag opp 8,58 prosent til 17,46 kroner. Det seneste året er aksjen ned 34 prosent.