dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår en nedgang på 0,8 prosent.

Klokken 16 i går kuttet den amerikanske sentralbanken Fed renten med 0,5 prosentpoeng til 1,00 til 1,25 prosent. Det var et krisegrep på grunn av coronavirusets påvirkning på den økonomiske veksten.

Det var første gang Fed kuttet renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008. Investorene på Wall Street reagerte negativt på dette (mer om det under).



Antall smittede av coronaviruset går ned i Kina, men øker i andre land. Det har blitt registrert drøyt 2.500 nye tilfeller utenfor Kina.

Venter oljekutt

Oljeprisen stiger onsdag etter å ha falt tirsdag kveld etter rentekuttet i USA. Ved 07.40-tiden er brentoljen opp 1,41 prosent til 52,42 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,39 prosent til 47,72 dollar fatet. Da børsen stengte i går kostet et fat brentolje 52,47 dollar til sammenligning, altså omtrent likt som nå.

Det er spenning rundt hva Opec+ vil komme frem til under deres møte torsdag og fredag. Barclays venter at Opex+ vil kutte mint 0,5 millioner fat pr. dag for andre kvartal. Årsaken er at coronaviruset medfører lavere oljeetterspørsel.

«Overtilbudet i andre kvartal trengte noen tunge løft fra gruppen allerede før koronavirusutbruddet, men nå er det et must», skriver Barclays.

Asia-utvikling

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,52 prosent, og CSI 300 faller 0,64 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,24 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 2,33 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,71 prosent og Straits Times i Singapore er ned 0,11 prosent.

Fall i USA etter overraskende rentekutt

Som nevnt kuttet Fed renten, noe som var ventet, men tidspunktet kom for mange brått. Wall Street reagerte først med å snu fra rødt til grønt, men falt stort utover dagen og det endte med bred, stor nedgang.

Dow Jones falt 2,94 prosent til 25.917,40 poeng, og er med det ned 9,2 prosent i år.

S&P 500 endte ned 2,81 prosent til 3.003,40 poeng. Det vil si at indeksen har falt syv prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 2,99 prosent til 8.684,10 poeng. Indeksen har dermed falt 3,2 prosent siden nyttår.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte opp 3,04 prosent til 859,17 poeng. Det ble omsatt aksjer for drøyt 7,7 milliarder kroner.

Hovedindeksen gikk opp rundt 3 prosent i åpninghandelen, mens ved 13-tiden var hovedindeksen opp 3,50 prosent. Da G7-landene sendte ut pressemelding falt oppgangen til rundt 2,50 prosent.

G7 opplyste at de følger spredningen av coronaviruset og virusets effekt på økonomien nøye. Men lederne fra G7-nasjonene har ikke kommet med noen konkrete tiltak foreløpig. Ved 16-tiden kuttet Fed renten, og hovedindeksen gikk opp igjen.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Boligprisstatistikk, kl. 11:00

Japan: PMI tjenester februar, kl. 01:30

Kina: Caixin PMI tjenester februar, kl. 02:45

Spania: PMI tjenester februar, kl. 09:15

Italia: PMI tjenester februar, kl. 09:45

Frankrike: PMI tjenester februar, kl. 09:50

Tyskland: PMI tjenester februar, kl. 09:55

ØMU: PMI tjenester februar, kl. 10:00

Italia: BNP 4. kv., kl. 10:00

UK: PMI tjenester februar, kl. 10:30

ØMU: Detaljhandel januar, kl. 11:00

USA: ADP privat sysselsetting februar, kl. 14:15

USA: Markit PMI sammenstilt februar, kl. 15:45

USA: ISM tjenester februar, kl. 16:00

Annet:

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)