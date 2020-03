Pareto demper kursmålet på tankaksjer - Hafnia er toppvalget

Pareto Securities har gjort en ny tankoppdatering. Hafnia trekkes frem som et toppvalg i sektoren, ifølge TDN Direkt.

På grunn av coronaviruset og lavere oljeetterspørsel senker meglerhuset kursmålet på flere tankaksjer.

«Vi justerer 2020-estimatene betydelig, og mens vi forventer at trenden gjennom andre kvartal kommer til å være negativ, argumenterer vi for at dette er mer enn priset inn i aksjene», opplyser Pareto Securities.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på Hafnia, Okeanis Eco Tankers, Hunter Group og Frontline, men senker kursmålet på samtlige aksjer:

Hafnia: Kursmål på 32,3 kroner (tidligere 36 kroner)

Frontline: Kursmål på 101 kroner (tidligere 121 kroner)

Hunter Group: Kursmål på 4,8 kroner (tidligere 6,9 kroner)

Okeania Eco Tankers: Kursmål på 111 kroner (tidligere 147 kroner)