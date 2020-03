Aksjene stiger kraftig på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 1,9 prosent og står i 8.851,20 poeng mens Dow Jones står i 26.595,52 poeng etter en oppgang på 2,6 prosent.

Flere markedsaktører er ifølge CNN godt fornøyde med at Joe Biden gjorde det såpass godt i tirsdagens nominasjonsvalg.

Sysselsetting

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 183.000 personer i februar. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 170.000 personer.

I januar gikk antall sysselsatte i den private sektoren opp med 209.000, viser reviderte tall. Tidligere ble det rapportert enn oppgang på 291.000.

Rentekutt

Tirsdag kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 0,5 prosentpoeng som en respons coronavirusets negative innvirkning på økonomien.

«Kuttet kom for øvrig mellom to møter, noe som indikerer alvorlighetsgraden i situasjon. Forrige gang det skjedde var i 2008 (finanskrisen). Det ligger for øvrig i kortene at renten vil bli satt ytterligere ned i tiden som kommer, i alle fall er det det markedet priser inn», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Oppdatert klokken 15.46: Ferske tall viser at endelig sammenstilt-PMI endte på 49,6 i februar, ned fra 53,3 i januar.