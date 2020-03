Nedjusterer omsetningsguidingen

Skyworks Solutions nedjusterer omsetningsguiding for andre kvatral med 5,6 prosent til 760-770 millioner dollar på grunn av coronaviruseffekter. Tidligere var guiding på 800-820 millioner dollar.

Det fremgår av en Skyworks-melding onsdag.

Halvlederselskapet venter nå et justert resultat per aksje på 1,34 dollar i kvartalet, mot tidligere guiding på 1,43 dollar per aksje.

– Coronaviruset har ikke forårsaket noen betydelige forstyrrelser innen Skyworks produksjon til dags dato, men etterspørselen for våre produkter har blitt negativt påvirket av forstyrrelser i globale leverandørkjeder, sier konsernsjef Liam K. Griffin i en kommentar.

Skyworks-aksjen er opp 2,4 prosent i handelen før børsåpning på Nasdaq onsdag.