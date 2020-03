IMF setter av 50 milliarder dollar til coronaviruset

Det internasjonale pengefondet (IMF) vil sette av 50 milliarder dollar for å bekjempe coronaviruset, ifølge en melding onsdag kveld.

Pengene settes av til fremvoksende land med lave inntekter som potensielt kan søke støtte, opplyses det.

Av de 50 milliardene vil 10 milliarder være uten renter til de aller fattigste landene.

– Vi er alle klar over at situasjonen med spredningen av coronaviruset er svært alvorlig og at det godt kan bli verre. Dette påvirker oss alle, uttalte IMF-direktør Kristalina Georgieva under en pressekonferanse onsdag.

Hun sier samtidig at finanssystemet nå er sterkere enn før finanskrisen, men at den største utfordringen fremover er «å takle usikkerhet».

- Vi vet at viruset sprer seg raskt. Med over en tredjedel av vårt medlemskap er direkte berørt, er ikke dette lenger et regionalt problem, det er et globalt problem som krever en global respons, sa hun videre.

- Vi vet også at det til slutt vil trekke seg tilbake, men vi vet ikke hvor raskt dette vil skje.