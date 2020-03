Kjempeoppgang på Wall Street - Dow Jones opp over 4,5 prosent

Det var kraftig oppgang på Wall Street onsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over tre prosent.

Oppgangen skjedde etter at Joe Biden vant Demokratenes nominasjonsvalg i ti delstater under «supertirsdag».

"Dette er musikk i Wall Streets ører, som har mindre å frykte fra Bidens sentrumspolitikk enn Sanders' sosialistiske agenda", skrev senioranalytiker Raffi Boyadjian i XM i et notat onsdag, ifølge Reuters.

Onsdagen ble også preget av at Michael Bloomberg trakk seg fra presidentvalgkampen, og meldte sin støtte til Biden.

Wall Street falt kraftig tirsdag til tross for at Fed valgte å kutte renten med et halvt prosentpoeng for å stimulere økonomien mens coronaviruset herjer.

«Kuttet er det største siden finanskrisen, og at det kom kun to uker før det ordinære rentemøtet, hvilket indikerer at sentralbanken åpenbart er svært bekymret for utviklingen», skrev Knut A. Magnussen i DNB Markets onsdag morgen.

De ferskeste tallene viser nå at totalt 95.000 er blitt smittet av viruset, og 3.252 har mistet livet.

IMF meldte onsdag at de ville sette av 50 milliarder dollar for å bekjempe effektene av coronaviruset. Den amerikanske Kongressen meldte samtidig at de ville sette av 7,8 milliarder dollar.

– Vi er alle klar over at situasjonen med spredningen av coronaviruset er svært alvorlig og at det godt kan bli verre. Dette påvirker oss alle, uttalte IMF-direktør Kristalina Georgieva under en pressekonferanse onsdag.

Ellers viste ferske tall onsdag at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 57,3 i februar.

På forhånd var det ventet en indeks på 54,8, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 4,53 prosent til 27.090,82.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble UnitedHealth Group som steg 10,68 prosent.

Warren Buffet-favoritten American Express steg 7,17 prosent etter at selskapets finansdirektør uttalte at han ikke trodde kredittkortselskapet måtte endre guidingen på grunn av viruset.

Coca-Cola steg 5,10 prosent, mens Home Depot klatret 5,82 prosent.

Boeing steg minst med en oppgang på 0,88 prosent.

Nasdaq steg 3,85 prosent til 9.018,09.

Bildelingsselskapet Lyft steg 8,93 prosent etter at JPMorgan betegnet aksjen som «ekstremt overbevisende» på disse nivåene, ifølge CNBC. Storbanken mener aksjen kan doble seg de neste 12 månedene.

Facebook steg 3,16 prosent, mens Amazon klatret 3,50 prosent.

Netflix steg 4,07 prosent.

Tesla steg 0,54 prosent.

S&P 500 steg 4,22 prosent til 3.130,11.

Restaurantkjeden Chipotle steg 4,66 prosent etter Wells Fargo oppgraderte aksjen til overweight.

Hewlett Packard falt 2,62 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall som ble dårligere enn ventet.

Cruiserederiet Norwegian Cruise Line falt 1,96 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 13,77 prosent til 31,75.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,50 prosent til 51,43 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,07 prosent til 47,03 dollar per fat. Opec skal ikke ha blitt enige om noe ytterligere produksjonskutt under møtet onsdag.

Den korte renten falt, mens de lange steg onsdag. 2-åringen er ned 5,2 basispunkter til 0,65 prosent, mens 10-åringen er opp tre basispunkter til 1,03 prosent. 30-åringen er opp 6,2 basispunkter til 1,67 prosent.

Gullprisen er ned 0,34 prosent til 1.638,80 dollar per unse.