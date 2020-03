dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår en oppgang på 0,8 prosent. DNB Markets spår at børsen åpner opp 0,4 prosent.

Smitte

Over 3.000 er nå døde av coronaviruset i Kina, etter at ytterligere 31 personer har mistet livet.

Kinesiske helsemyndigheter melder også om 139 nye smittetilfeller torsdag, en svak økning fra dagen før da 119 nye tilfeller ble rapportert.

I amerikanske California har guvernøren Gavin Newsom erklært unntakstilstand på grunn av viruset. 53 personer er smittet i delstaten.

John Hopkins melder at nesten 6.000 er smittet i Sør-Korea, mens rundt 3.000 er smittet i Italia og Iran. I Frankrike, Tyskland og Spania er mellom 220 og 290 personer smittet. I Norge er 56 personer smittet.

Olje

Oljeprisen er forsiktig opp torsdag morgen. Brentoljen stiger med 0,76 prosent til 51,94 dollar, mens WTI-oljen er opp 0,61 prosent til 47,45 dollar. Et fat brentolje ble til sammenligning omsatt for 52,41 dollar.

Det er Opec-møte torsdag og fredag. I forkant rapporteres det at Saudi-Arabia prøver å få med seg de andre nasjonene i Opec+ på et kutt på minst en million fat dagen.

Men ifølge Wall Street Journal vil ikke Russland gå med på så store kutt. Årsaken til et ønskelig kutt er at etterspørselen er mindre som følge av coronaviruset.



Ifølge oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets hadde markedet regnet at kuttet ville bli 750.000 fat pr. dag.

Asia

I kjølvannet av kjempeoppgangen på Wall Street onsdag kveld, er det god stemning på de asiatiske børsene.

I Japan stiger Nikkei 1,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,92 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,98 prosent, og CSI 300 klatrer 2,28 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 2,04 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,11 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,37 prosent.

Wall Street

Det var også bred oppgang på New York-børsene i går. Oppgangen skjedde etter at Joe Biden vant Demokratenes nominasjonsvalg i ti delstater under «supertirsdag».

«Dette er musikk i Wall Streets ører, som har mindre å frykte fra Bidens sentrumspolitikk enn Sanders' sosialistiske agenda», skrev senioranalytiker Raffi Boyadjian i XM i et notat onsdag, ifølge Reuters.

Michael Bloomberg trakk seg.

Dow Jones steg 4,53 prosent til 27.090,82. Nasdaq gikk opp 3,85 prosent til 9.018,09. S&P 500 klatret 4,22 prosent til 3.130,11.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent til 858,59 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,6 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Norsk Hydro falt henholdsvis 2,9 prosent og 1,8 prosent mens Telenor la på seg 2,1 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kvartal:

Nel: Kl. 07:00, Hotel Continental kl. 08:00, webcast

Makro:

Tyskland: Maskinordrer januar, kl. 10.00

USA: Arbeidskraftskostnader 4. kv., kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall februar, kl. 08:00

FAO: Månedlig matprisindeks

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)