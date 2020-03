FED: – Ingen grunn til å senke ytterligere

Den amerikanske sentralbanken (FED) senket renten tirsdag med et halvt prosentpoeng. Det er første gang FED senker renten siden i fjor, da de kuttet renten tre ganger.

For første gang siden finanskrisen i 2008, kutter de mellom rentemøtet.

– Vi ser at Coronaviruset kan ha en større innvirkning på amerikansk økonomi enn vi opprinnelig hadde trodd, sier James Bullard, president for FEDs avdeling i St. Louis til Bloomberg.

Mens det spekuleres i at FED vil kutte renten ytterligere ved neste rentemøte, sier Bullard at kuttet etter hans mening var en fremskyndelse av kuttet som ville blitt gjort på møtet som er planlagt om to uker, ikke et ekstra kutt.

– Slik informasjonen ser ut nå, ser jeg ingen grunn til at vi skal kutte ytterligere.. Jeg føler vi ligger på riktig nivå nå, sier Bullard.

