Rett ned i New York – Dow Jones faller 700 poeng

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,35 prosent og står i 8.806,54 poeng mens Dow Jones står i 26.395,60 poeng etter en nedgang på 2,57 prosent (- 700 poeng).

Cramer er optimistisk

Coronaviruset fortsetter å tynge børsene, men CNBC-profilen Jim Cramer mener nå tiden er inne for å kjøpe aksjer. Cramer lener seg på favoritt-indikatoren, den såkalte MarketEdge Short Range Oscillator (oscillate = svinge).

– Jeg venter en mild resesjon, basert på svakhet i reise og underholdning, men akkurat nå sier indikatoren at du bør kjøpe aksjer, både på kort og lang sikt, sier Cramer.

Makro

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 pr. 29. februar, ned fra ikke-reviderte 219.000 uken før. Konsensus lå ifølge Marketwatch på 217.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 213.000, opp fra ikke-reviderte 209.750 uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var 1.729.000 pr. 22. februar, opp fra reviderte 1.722.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.724.000).

Det amerikanske arbeidsdepartementet opplyser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren steg 1,2 prosent i fjerde kvartal i fjor i forhold til kvartalet før. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot en produktivitetsvekst på 1,3 prosent.