Wallenius Wilhelmsen venter nedgang på 20 prosent

Wallenius Wilhelmsen estimerer en nedgang på 20 prosent i ocean-volumer i det første kvartalet sammenlignet med fjoråret.

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet blir påvirket av at bilsalget i Kina falt med rundt 80 prosent, og at viruset gjør at færre leverandører ferdigstiller biler.

Påvirke andre kvartal

Wallenius Wilhelmsen opplyser om at viruset også vil påvirke driften i andre kvartal, men hvor mye avhenger av smittens utvikling og spredning, samt salg og ferdigstillelser av biler.

– Dette er et globalt problem som anstrenger leverandørkjedene og krever et proaktivt svar fra oss alle. Vi er i nær kontakt med våre kunder for å støtte dem i alle endringer de må gjøre, på samme tid av at vi optimaliserer driften og utnytter vår fleksibilitet til å kontrollere kostnadene, sier konsernsjef Craig Jasienski i Wallenius Wilhelmsen i en kommentar.

All-time low

Selskapet mener de har god kontroll på å skulle takle dårlige tider.

Aksjen er i all-time low fredag, med en nedgang på 6,83 prosent til 14,32 kroner.

– Aksjen vår er som du sikkert skjønner preget av generell børsuro, lav likviditet og frykt for hvordan coronaviruset vil påvirke skipsfarten, sa selskapets finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen til Finansavisen onsdag.