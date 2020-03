Seniorøkonom om månedens viktigste: – Alle bevegelser for tiden drives av frykt for virusspredning

– Tallene viste at tilstanden i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt var veldig god i februar, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelbanken Capital Markets til Finansavisen.

Han viser til at sysselsettingsveksten holder seg godt over veksten i arbeidsstyrken, noe som over tid vil gi fallende arbeidsledighet.

– Den er jo allerede på laveste nivå de siste 50 årene, sier Grangård.

– Men; som det meste av makrostatistikken for tiden, er den allerede foreldet for markedene. Alle bevegelser for tiden drives av frykt for virusspredning og de økonomiske konsekvensene av det, samt myndighetenes tiltak for å begrense smitte og støtte økonomiene og finansmarkedene.

– Risikoen gjelder utsiktene og da spiller tilbakeskuende tall veldig liten rolle. Det vil trolig også fortsette å være tilstanden i markedene frem til en for større klarhet i spredningens omfang og varighet, samt de økonomiske konsekvensene, fortsetter seniorøkonomen.

Nonfarm Payrolls betegnes normalt som månedens viktigste tall for markedene.

– Nå spiller det ingen rolle, sier Grangård.

Knuste forventningene

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 273.000 i februar, mens arbeidsledighetsraten var 3,5 prosent.

På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 175.000, mens ledighetsraten ifølge Direkt Makro var ventet til 3,6 prosent, skriver TDN Direkt.

Sysselsettingsveksten for foregående måned ble revidert fra en oppgang på 225.000 til en oppgang på 273.000.

Lønnsveksten på årsbasis var i februar 3,0 prosent, mot en ventet oppgang på 3,0 prosent.

Øyner svakere tall

– Overraskende sterkt, særlig nå som alle synes å vente en merkbar oppbremsing som følge av viruseffekter. Noe skyldes sterk utvikling i boligssektoren som har gått bra grunnet lavere lange renter og mild vinter, kommenterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til Finansavisen.

Dette er nok imidlertid ifølge Magnussen uansett den siste måneden med sterke tall på en stund.

– Coronaviruseffekter ventes å slå inn i mars, og gi vesentlig svakere tall, særlig innen tjenesteyting, sier han.

– Fed vil neppe legge særlig vekt på arbeidstallene, og vil antakelig følge opp med nytt rentekutt også på det kommende ordinære rentemøtet 18. mars, mener Magnussen.