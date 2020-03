To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 3,1 prosent og står i 8.471,59 poeng mens Dow Jones står i 25.313,70 poeng etter en nedgang på 3,1 prosent (- 800 poeng).

Risiko

«Ti år med sentralbankstøttede markeder har gitt investorer en illusjon om at risiko ikke lenger fantes og følgelig var det ingen grense for hvor mye risiko man kunne ta. Planeten vi bor på har en tendens til å korrigere vår adferd når vi ikke er i stand til å gjøre selv», skriver Peter Warren i en mail til Finansavisen.

Makro

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall». For februar kom tallet inn på at 273.000 ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i februar. Det er solid opp fra ventede 175.000. Det er den største oppgangen siden mai 2018.

Arbeidsledighetsraten var 3,5 prosent. Det var ventet ledighet på 3,6 prosent. Lønnsveksten på årsbasis var i februar 3,0 prosent, akkurat som ventet.

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 45,3 milliarder dollar i januar. Det er bedre enn ventede 46,1 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.