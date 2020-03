Norsk Hydro må stenge som følge av brann

En av de fire produksjonslinjene ved Hydros deleide aluminiumsverk Albras i Brasil har blitt stengt ned som følge av en brann i en elektrisk transformator fredag morgen lokal tid.

Det melder Hydro i en børsmelding fredag kveld.

Kontroll

Samtidig melder Hydro om at brannen er slukket og at hendelsen ikke førte til noen personskader. De tre andre produksjonslinjene er upåvirket og går som normalt.

Videre melder selskapet om at det er for tidlig å vurdere eventuelle finansielle implikasjoner fra hendelsen, og at Albras i samarbeid med lokale mydigheter vil undersøke brannårsaken.