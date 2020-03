Andreas Ove Ugland (64) er død

Skipsreder og investor Andreas Ove Ugland døde før helgen på Cayman Islands. Hans bortgang kom etter kort tids sykeleie, melder Agderposten.

Ugland satt blant annet som nestleder i styret i tankrederiet Nordic American Tankers, der Herbjørn Hansson er styreleder og adm. direktør.

De to har samarbeidet nært i en årrekke, blant annet om etableringen og oppbyggingen av shuttletankrederiet Ugland Nordic Shipping, som var børsnotert men som ble kjøpt opp av kanadiske Teekay i 2001.

Han har sittet i styret i Nordic American Tankers siden 1997, men ifølge årsrapporten var han ikke blant de større aksjonærene. I beretningen for 2018 står det at Andreas Ove Ugland eide under 1 prosent av aksjene i selskapet.

Tidligere har han vært styreleder i Ugland International Holding plc, som i sin tid var notert på London Stock Exchange. Han har også sittet i styret i bilskipssamseilingen Høegh Ugland Autoliners og i Buld Associates Inc. på Bermuda.

– Dette kom veldig brått. I forrige uke snakket vi sammen om hvordan vi skulle feire hans fødselsdag. Da hørtes han opplagt og glad ut. Nå er han borte. Det er ufattelig trist, sier fetteren Herman Bergshaven, som i likhet med Ugland er bosatt på Cayman Islands, til Agderposten.

Shipping, bank og eiendom

Dødsbudskapet nådde venner og familie i Norge bare et par dager før han ville fylt 65 år søndag 8. mars. Faren Andreas K. L. Ugland døde for under ett år siden, 93 år gammel.

Ugland var shippinginvestor, bankmann, eiendomsinvestor og racerbåtfører fra Grimstad. Ifølge Kapital hadde han i fjor en anslått nettoformue på 900 millioner kroner.

Han satt blant annet med investeringer i næringseiendom og i Queensgate Bank & Trust.

Andreas Ove Ugland var den ene av tre sønnene til skipsreder Andreas K. L. Ugland.

Faren var sammen med sin bror Johan Jørgen Ugland hovedaksjonærer i Uglands Rederi fra 1960 til 1995.

Store verdier

Arven fra Andreas K. L. Ugland ble på midten av 1990-tallet overlatt til Andreas Ove og hans brødre, Johan Benad og Knut Axel, under navnet Andreas Ugland & Sons.

Andreas Ugland & Sons-flåten besto da av vel 70 skip, i tillegg til betydelige eiendomsinvesteringer, industrivirksomhet og bilimport. Nettoverdiene ble den gangen anslått til rundt 2,8 milliarder kroner.

Andreas Ove Ugland flyttet til skatteparadiset Cayman Islands, mens brødrene ble boende på Sørlandet der de driver selskapene J.B. Ugland og Knut Axel Ugland Holding, begge med hovedkontorer i Grimstad.

Andreas Ove Ugland kom i mediebildet i fjor vinter, da det ble kjent at han kjøpte den tidligere milliardæren Einar Aas’ hytte i Nissedal for 9,2 millioner kroner. Han solgte hytta videre for 10 millioner i september.