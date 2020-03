«Drømmeuke» på børsene

Volatilitet er den langsiktige investorens verste fiende. Helst ønsker man seg et sømløst marked hvor kursene sakte men sikkert beveger seg i stø kurs oppover.

Perioder med store svingninger og røde tall kan skremme selv den mest risikovillige. Det er smertefullt å se sparepengene fordufte og faren for å realisere tap er overhengende. Disse investorene liker seg ikke i disse coronatider.

Tradere derimot trives godt i dette klimaet. Traderens oppgave er å tjene penger på svingninger i finansielle produkter.

Volatilitet

Produktene kan være alt fra valuta, råvarer, indekser og enkeltaksjer. Hvilken vei det finansielle produktet svinger er ikke så viktig, så lenge taderen har forutsett retningen.

La oss illustrere med et eksempel:

Dersom man denne uken var langsiktig aksjonær i den norske hovedindeksen har man hatt en avkastning på ca. minus 3,5 prosent. Dersom man imidlertid gikk long i hovedindeksen på mandag og tirsdag og short resten av uken har avkastningen vært på over 10 prosent.

Dess større svingninger dess større utslag. Volatilitet er traderens beste venn.

Fryktindeksen

Tradere som er ekstra glade i volatilitet kan også trade i volatilitet som instrument. Gjennom volatilitetsindeksen VIX kan tradere spekulere i om frykten i markedet vil falle eller stige i løpet av en handelsdag.

På fredag målte VIX-indeksen, eller den såkalte «fryktindeksen», 47 poeng – det høyeste nivået målt siden finanskrisen i 2008. Normalt ligger denne indeksen på rundt 13 poeng, noe den målte tidlig i januar.

Tradere som har plassert pengene sine i volatilitet og sittet på posisjonen sin i to måneder har altså hatt en avkastning på 261 prosent. Har man underliggende giring på produktet i tillegg kan man ha oppnådd godt over 1000 prosent avkastning.

Bittert å gå glipp av en slik avkastning tenker man kanskje? Vel, husk at indeksen også kan shortes, og sannsynligvis skal den ned til 13 igjen, en eller annen gang.

Overraskende fall

Et annen yndet tradingobjekt er edle metaller, fortrinnsvis gull.

I forkant av coronavirusets utbrudd plasserte stadig flere pengene sine i denne aktivaklassen, for å skjerme midlene sine mot en potensiell nedgangskonjunktur. Dette har bidratt til å løfte gullprisen med over 3o prosent det siste året.

Ettersom det nettopp var et sjokk som coronaviruset folk hedget seg mot, ble mange overrasket da også gullprisen falt tilbake med over 6 prosent i forrige uke.

Mye av bakgrunnen for denne tilbakegangen er at mange investorer måtte realisere gevinstene sine i gull for å dekke tapene sine i aksjemarkedet. Slik ble det et kortsiktig overtilbud av gull i løpet av uken.

Dennee uken hentet gullprisen seg derimot inn igjen og målte ved inngangen til helgen like i underkant av 1700 dollar per unse. Målt i dollar har ikke gullprisen vært høyere siden 2013.

Kalddusj

Tradere som hadde tro på at denne ukens Opec+-møte skulle gi en rekyl i oljeprisen, fikk seg en real kalddusj. Opec-landene la riktignok frem et forslag om å kutte oljeproduksjonen med 1,5 millioner fat, men fikk ikke Russland med seg på laget.

Det totale kuttet blir da 1 million fat per dag, noe som ifølge Rystad Energy er alt for lite for å nøytralisere bortgangen av etterspørsel som coronaviruset har sørget for.

Hvor veien går videre vet ingen, men mange frykter fortsatt at det skal bli verre før det blir bedre. Mye tyder på at coronaviruset følger en eksponensiell smittekurve og at smittetilfellene vil vokse fremover. Det reelle utslaget på økonomien i kroner og øre har vi heller ikke oversikt over ennå.

Dersom du er en av dem som tror coronaviruset vil fortsette å bre seg, at stadig flere land vil måtte stenge fabrikker, skoler, flytrafikk og grenser, og at stadig færre skip får tillatelse til å gå til kai, at smittetallene er underrapportert, at markedet fremdeles er for høyt priset, og at pengepolitikk ikke hjelper så lenge folk er redde for å bli syke, ja, da kan du shorte S&P 500.