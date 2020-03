Mads Johannesen: – Oljeprisen skal rett sørover

Fredag raste oljeprisen ned over ni prosent til 45 dollar pr. fat etter at Opec mislyktes med å få med Russland på et produksjonskutt.

I en Twitter-melding skriver tidligere Exxon-topp Ali Khedery at han tror at oljeprisen skal ned i 20 dollar pr. fat i 2020. Også investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet tror at oljeprisen skal videre ned.

– Ut i fra helgens dramatiske nyheter, der OPEC nå har satt igang det som ligner på en priskrig, skal mest sannsynlig oljeprisen rett sørover, sier han.

Tror på fall

Søndag falt Kuwait-børsen over 7 prosent, mens Tadawul-indeksen i Saudi-Arabia var ned over 8 prosent.

– Vi har allerede fått en forsmak fra børsene i Midtøsten, som ble stanset for handel på grunn av voldsomme fall, sier Johannesen.

Oljegiganten Saudi-Aramco falt søndag over 9 prosent og ble handlet til 30 riyal. Det er under emisjonskursen på 32 riyals, da selskapet gikk på børs i desember i fjor.

– Det vitner hva vi har foran oss, sier investeringsøkonomen.

– Hvordan vil Oslo Børs utvikle seg i morgen?

– Uten at jeg skal tippe noe åpningsestimat, så er jeg rimelig sikker på at Oslo Børs åpner ned i takt med oljeprisen på mandag, sier Johannesen.