Oljeprisen kollapser – ned 23 prosent

Som mange fryktet stuper oljeprisen etter brudd i forhandlingene mellom Opec og Russland. I skrivende stund omsettes brentoljen for 35,04 dollar pr. fat, etter et fall på 22,60 prosent.

På det meste var oljeprisen ned 30 prosent etter at handelen startet sent søndag kveld. Nyhetsbyåret Bloomberg skriver også at fallet er det største siden Gulfkrigen mellom USA og Irak i 1991.

Søndag publiserte Goldman Sachs en ny oljeoppdatering, hvor det spår en oljepris på 30 dollar pr. fat i andre kvartal. Storbanken skriver at prisen også kan bevege seg ned mot 20 dollar pr. fat.

Samtidig svekkes den norske kronen voldsomt mot andre valutaer. En euro tilsvarer nå 10,82 kroner, mens en dollar koster 9,54 kroner – noe som er det svakeste siden 1985.

Forward-kontraktene på S&P 500 indikerer et fall på fire prosent mandag. Det blir også bekmørkt på Oslo Børs og forward-kontraktene til tradingsplattformen IG står i minus 7,41 prosent nå.