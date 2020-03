dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 9 prosent, eller innenfor intervallet [-10, -8] prosent.

– Oljeprisen (Brent Blend) står nå i 32,4 dollar per fat, ned -30,7 prosent fra fredagens nivåer. Dollaren står i skrivende stund, i 9,5, mens 30-års renten i USA ligger på 1,29 prosent.

– Saudi Arabia gikk i helgen til storstilt «oljepriskrig» som en respons på forrige ukes Russland-nei til nytt produksjonskutt. Dette har sendt oljeprisen tilbake til lave 30-tallet. Forrige gang oljeprisen ble handlet på disse nivåene var i kjølvannet av finanskrisen i 2008/09, og i 2016 da Saudi valgte å «oversvømme» markedet i et forsøk på å «kvele» amerikansk skiferoljeproduksjon.

– Etter oljeprisfallet i 2009 valgte for øvrig OPEC-landene å kutte produksjonen med over fire millioner fat for å komme i kapp med realitetene (det globale etterspørselsfallet). Hvorvidt partene OPEC og andre ikke-OPEC land (deriblant Russland) vil «ta til fornuft» denne gangen også, gjenstår å se. Uansett, helgens oljepris-kollaps vil gi enorme negative ringvirkninger på kort sikt.

– De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned -4,1 prosent i natt. Børsuken i Asia ble innledet med ekstreme fall etter at Saudi Arabia besluttet å dumpe prisen på olje i løpet av helgen. OPEC-landene og Russland klarte ikke å enes om nytt produksjonskutt på 1.5 millioner fat for å balansere det globale oljetilbudet. Etterspørselen etter olje har falt i kjølvannet av Covid-19 utbruddet (Coronaviruset). Oljeprisens innvirkning på verdensøkonomien er enorm, noe som gjenspeiler seg i de globale finansmarkedene, både i aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet.

Asia

Oljeprisfall og coronavirus senker børsene i Asia mandag morgen.

I Japan faller Nikkei 5,68 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 5,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 2,45 prosent, og CSI 300 er ned 2,88 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 3,62 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 3,97 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned hele 7,33 prosent, og Straits Times i Singapore faller 4,60 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen raser nedover mandag. Like før kl. 08.00 er Brent-prisen ned hele 26,44 prosent til 33,30 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 27,03 prosent til 30,29 dollar fatet.

Bakgrunnen for det kraftige fallet er Russlands beslutning om å ikke bli med på Opecs forslag om et kutt i oljeproduksjonen på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag, for å kompensere for bortfall av etterspørsel som følge av coronaspredningen.

Planen var at kuttene skulle komme på toppen av allerede eksisterende kutt på 2,1 millioner fat. Heller ikke disse blir nå videreført og utløper dermed 31. mars.

– Oljeprisen vil bli værende under 40 dollar til vi ser klare tegn til fallende boreaktivitet og produksjon i USA, eller at OPEC og Russland igjen begynner å diskutere produksjonsbegrensninger, noe som akkurat nå virker lite sannsynlig på kort sikt, senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på Wall Street falt bredt fredag.

Dow Jones falt 0,98 prosent til 25.865,52, mens S&P 500 stengte ned 1,71 prosent til 2,972,38. Nasdaq Composite falt 1,87 prosent til 8.575,62.

Det er rimelig å anta at fallet på Wall Street hadde vært sterkere dersom «månedens viktigste tall» (non-farm payrolls) ikke hadde kommet inn solid over forventning.

I februar ble det skapt 273.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls). Det var solid opp fra ventede 175.000 og den største oppgangen siden mai 2018.