– Krisestemningen hersker i markedene

«Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av coronavirusutbruddet er det i liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå, etter at Saudi Arabia har satt i gang det som ser ut som starten på en priskrig i oljemarkedet».

Det skriver Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets' morgenrapport.

Oljeprisen er ned 25,47 prosent til 33,93 dollar pr. fat, mens WTI-oljen synker 27,17 prosent til 30,22 dollar fatet.

Største fall siden 1991

Som mange fryktet kollapser oljeprisen etter brudd i forhandlingene mellom Opec og Russland. Fallet er det største siden Gulfkrigen mellom USA og Irak i 1991.

Russland nekter å gå med på Opecs plan om å kutte oljeproduksjonen med ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag. Da svarte Saudi-Arabia med at de heller vil øke produksjonen og tilby prisavslag på rundt 20 prosent i noen deler av markedene.

«Hva som skjer videre er ikke lett å si, men at priskrigen kommer akkurat nå, når prisene allerede faller som følge av lavere etterspørsel, gir et ekstra lag med usikkerhet. Den kraftige reaksjonen i aksjemarkedet må sees i sammenheng med det. Under oljekrisen i 2014-15 ble børsene bare kortvarig påvirket av de store oljeprisfallene», skriver Borgen Gjerde.

Sårbar fase

Tallknuseren nevner at Oslo Børs endte 2014 uendret tross at oljeprisen falt med 50 prosent og at oljeselskapene utgjorde da en større del av Oslo Børs. Det kan tilsi at utslagene nå blir mindre, skriver Borgen Gjerde.

«På motsatt side er global økonomi nå inne i en sårbar fase, på grunn av coronaviruset. Selv om mange land vil nyte godt av lavere oljepris, og det dermed kan være positivt for veksten i verdensøkonomien, alt annet like, så er ikke alt annet like akkurat nå. Dermed bidrar oljepriskollapsen bare til å øke usikkerheten og nervøsiteten i markedet enda mer», fortsetter Borgen Gjerde.